وكتب قسم شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، في تغريدة على تويتر، "مشاهدة مثيرة مع دخول مسبار الأمل الإماراتي مدار كوكب المريخ اليوم".

وأضاف أن مسبار الأمل سيكون أول ثلاث مركبات فضائية تصل إلى المريخ في فبراير، كما ستكون الإمارات خامس دولة في التاريخ تصل إلى المريخ!".

وأردفت الخارجية الأميركية "تهانينا! تفخر الولايات المتحدة بالعمل مع مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء".

وفي وقت سابق، هنأ توماس زربوكن، مساعد مدير إدارة المهمات العلمية في وكالة الفضاء الأميركية، "ناسا"، طاقم مهمة مسبار الأمل الإماراتي، بعد نجاحه في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

وقال زوربوكن، في تغريدة، أعادت وكالة "ناسا" نشرها، إن "مسعاكم الجريء لاستكشاف الكوكب الأحمر سيلهم آخرين بالوصول إلى النجوم".

ومساء الثلاثاء، وصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

ويجعل هذا الإنجاز من الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.

ويأتي برنامج المريخ في إطار جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية. ولوكالة الإمارات للفضاء خطة طموحة لبناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117.

يذكر أنه مع دخول مسبار الأمل مدار الالتقاط حول المريخ، تبدأ سرعته بالتباطؤ ذاتيا من 121 ألف كيلومتر في الساعة إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك خلال 27 دقيقة تعرف باسم "الـ27 دقيقة العمياء"، وذلك باستخدام محركات الدفع العكسي الستة "دلتا في" المزود بها المسبار.