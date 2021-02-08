وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن وزيرالخارجية أنتوني بلينكن سيعلن اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستعود إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له بصفة مراقب.

وقال المسؤول "نعتزم القيام بذلك ونحن نعلم أن الطريقة الأكثر فعالية لإصلاح وتحسين المجلس هي التعامل معه بطريقة قائمة على المبادئ"، مضيفا "نعلم أن المجلس لديه القدرة على أن يكون منبرا مهما لمن يحاربون الطغيان والظلم في جميع أنحاء العالم. ونسعى من خلال وجودنا على الطاولة إصلاحه والتأكد من أنه يمكن أن يرقى إلى مستوىهذه الإمكانات".

وانسحب ترامب من مجلس حقوق الإنسان في 2018 بسبب ما وصفه بالتحيز المزمن ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم193 عضوا أعضاء جددا في المجلس في وقت لاحق هذا العام.