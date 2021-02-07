وسيكون البرنامج الإذاعي الجديد واحدا من عدة مشاريع سيعمل عليها بنس مع منظمة شباب أميركا، بهدف جذب "العقول والقلوب الشابة لقضية المحافظين"، على حد تعبيره في بيان.

وتعتبر منظمة شباب أميركا من أبرز المنظمات اليمينية الشابة التي تدعم أفكار الجمهوريين والمحافظين في البلاد، وتعود نشأتها للستينات.

كما سيقوم نائب الرئيس السابق بجولة في الجامعات الأميركية لإلقاء ندوات "داعمة للحريات"، على حد تعبير المنظمة.

كما ستنشر المنظمة عددا من مقالات الرأي لبنس، يتحدث فيها عن قيم المحافظين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولا يعتبر موضوع التحدث في الإذاعة جديدا على بنس، الذي عمل كمقدم لبرنامج إذاعي جمهوري في بداية الألفينات.

وتوقع عدد من المحللين أن تكون تحركات بنس الأخيرة محاولة منه للبقاء في الأضواء، على أمل العودة للواجهة السياسية كمرشح جمهوري رئاسي في المستقبل.