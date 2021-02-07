وأوضح كيفن أوكونور "الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية اليوم. الشروخ الصغيرة في قدمه التأمت بالكامل".

وقام بايدن في وقت سابق من يوم السبت بزيارة أخصائيي العظام في ديلاوير لإجراء فحص بعد الإصابة بعشرة أسابيع.

ويتابع صحة بايدن عن كثب الحلفاء والمعارضون على حد سواء بوصفه أكبر رئيس أميركي سنا على الإطلاق يتولى هذا المنصب.

إدارة بايدن

إلى ذلك، قال بايدن لمجلة "بيبول" الأميركية إن إدارته ستشبه إلى حد كبير إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، دون مشاركة أسرية بقدر ما كانت في البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد أنه "لن يشارك أي فرد في عائلتنا أو أسرتنا الكبيرة في أي مشروع حكومي أو سياسة خارجية ولا أحد لديه مكتب في هذا المكان (البيت الأبيض)".

كما أعرب بايدن عن أمله بأنه "في مثل هذا الوقت من العام المقبل أن نكون قد عدنا إلى طبيعتنا بشكل أساسي فيما يتعلق بفيروس كورونا".