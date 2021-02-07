وقالت المعهد الأميركي إن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات وقع على عمق 24,6 كلم، وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.

وكان زلزال شدته 7 درجات ضرب جنوب الفلبين نهاية الشهر الماضي، وقد وقع على بعد 310 كلم جنوب شرق مدينة دافاو في جزيرة مينداناو أيضا.

والفلبين جزء من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.