كما تعهد رجب طيب أردوغان بـ"عدم الرحمة" مع المتظاهرين الذين يلجأون للعنف، وكرر تصميمه على عدم السماح للمظاهرات بالتحول إلى احتجاجات جماهيرية مناهضة للحكومة مثل تلك التي هزت البلاد في عام 2013.

يتظاهر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بوغازجي احتجاجًا على تعيين أردوغان في الأول من يناير لأكاديمي له صلات بحزبه الحاكم كرئيس للجامعة. وطالبوا رئيس الجامعة مليح بولو بالتنحي والسماح للجامعة باختيار رئيسها.

أدت بعض الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، مما أدى إلى اعتقال المئات - على الرغم من إطلاق سراح معظم المعتقلين لاحقًا. وخرجت احتجاجات في العاصمة أنقرة وكذلك إزمير ومدن أخرى دعما لطلاب بوغازخي.

أثار أردوغان ومسؤولون حكوميون آخرون استنكارًا بسبب تعامل قوات الأمن القاسي في كثير من الأحيان مع المظاهرات واستخدام الخطاب المناهض لمجتمع الميم لشجب الاحتجاجات، بعد عرض عمل فني يصور الكعبة والحرم المكي مع رايات المثليين في الجامعة.

وفي حديثه للصحفيين، رفض أردوغان انتقادات الولايات المتحدة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالقول: "سأقول هذا لأميركا: ألا تخجلون من الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة قبل الانتخابات؟". وتابع "العنصرية تجاوزت الحدود"، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي.