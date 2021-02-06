ويواجه ترامب تهمة تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير في هجوم قتل فيه خمسة منهم ضابط شرطة.

ورفض المحامي بروس كاستور جونيور المحاكمة بمجلس الشيوخ ووصفها بأنها "غير دستورية"، وقال لرويترز عبر الهاتف في وقت متأخر الخميس "نحاول كسب القضية اعتمادا على مجموعة من الاعتراضات الإجرائية".

ومن المرجح أن يحرم رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة ترامب التي تستلزم تأييد 67 من أعضاء المجلس المؤلف من مئة عضو.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير الماضي.