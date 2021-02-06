قالت شركة ميكروسوفت إنها ستعلق جميع التبرعات التي تقدمها لجنة العمل السياسي التابعة لها حتى عام 2022 لجميع المشرعين الأميركيين الذين صوتوا رفضا للتصديق على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.