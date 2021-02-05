وتأتي استقالة ترامب مما يعرف بنقابة ممثلي هوليوود، بعد أسابيع فقط من تصويت المجلس الوطني للنقابة، على إعادة تقييم عضويته من قبل لجنة انضباط، نظرا لما قال بيان صحفي حينذاك إنه "دور ترامب في التحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي في يوم 6 يناير".

وقالت رئيسة النقابة، الممثلة غابرييل كارتيريس، في بيان، إن ترامب "هاجم القيم التي يقدسها هذا الاتحاد، وهي الديمقراطية والحقيقة واحترام إخواننا الأميركيين من جميع الأعراق والأديان إضافة إلى حرمة الصحافة الحرة".

وأضافت أن هناك علاقة مباشرة بين "تجاهل ترامب المتعمد للحقيقة، والاعتداء على الصحفيين من قبل أتباعه".

وكتب ترامب في خطاب استقالته الموجه مباشرة إلى كارتيريس، والتي أتاحتها النقابة على موقعها الإلكتروني: "لم أعد أرغب في أن أكون مرتبطًا باتحادكم"، مشيرا إلى ما قال إنها "إخفاقات في السياسة".

وأضاف ترامب في خطابه، أن "اتحادكم لم يفعل سوى القليل من أجل أعضائه، ولم يفعل لي شيئا، غير تحصيل الرسوم والترويج لسياسات وأفكار غير أميركية خطيرة".

وأشار ترامب، الذي كان يقدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان "ذا أبرانتيس" أو "المتدرب"، إلى فخره أيضا بظهوره في مشاهد من فيلمي "هوم ألون 2" و"زولاندر".

وردا على استقالة ترامب، أصدرت النقابة بيانا مقتضبا للغاية، يقول: "شكرا لك".