وتأتي هذه المصادقة بغالبية 57 سيناتوراً مقابل 43 مع سعي الرئيس جو بايدن لإبطال قرارات معادية للهجرة اتخذها سلفه دونالد ترامب، ووسط دعوات لإصلاح سياسات حماية الحدود والبتّ بوضع ملايين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

ومايوركاس محام سابق يبلغ 61 عاماً، وقد وصل الى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويتوافق اختيار مايوركاس مع قرارات الرئيس بايدن المتعلقة بإصلاح قوانين الهجرة.

ووقع بايدن ثلاثة أوامر تنفيذية رئيسية يوم الثلاثاء تهدف إلى عكس ممارسات الهجرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب.

الأوامر التنفيذية سيجري تشكيل فرقة عمل لجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بموجب سياسة ترامب "عدم التسامح"، والتي وصفها مسؤول في الإدارة بأنها "فشل أخلاقي". وسيرأس فريق العمل وزير الأمن الداخلي. وبموجب أحدلجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بموجب سياسة ترامب "عدم التسامح"، والتي وصفها مسؤول في الإدارة بأنها "فشل أخلاقي". وسيرأس فريق العمل وزير الأمن الداخلي. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "كان الرئيس ترامب شديد التركيز على الجدار، ولم يفعل شيئًا لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء الناس إلى حدودنا الجنوبية - لقد كانت استراتيجية محدودة ومهدرة وساذجة، وفشلت"، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.