وقالت لوفلي وارن، عمدة مدينة روتشستر، إنها وجهت قائدة الشرطة سينثيا هيريوت سوليفان، للتحقيق في حادثة وقعت يوم الجمعة الماضي، وإن مجلس محاسبة الشرطة بالمدينة سيراجع ما حدث.

وأوضحت وارن أن "هذا ليس شيئا يجب أن يرغب أي منا في تبريره"، مضيفة أنها رأت "وجه طفلها" عندما شاهدت إلى الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات.

وصرح نائب قائد الشرطة في المدينة، أندريه أندرسون، للصحفيين، أنه تم استدعاء الشرطة بعد بلاغ عن أن الطفلة كانت تهدد بإيذاء نفسها ووالدتها، وعندما حاول الضباط إدخال الفتاة إلى سيارة شرطة لنقلها إلى المستشفى، قاومت وركلت أحد أفراد الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا مثبتة على جسد أحد رجال الشرطة، وهم يكبلون يدي الفتاة، بينما تصرخ وتطلب والدها، وترفض ركوب السيارة. ويسمع صوت أحد أفراد الشرطة وهو يقول: "أنت تتصرفين كطفلة"، ويمكن سماع الفتاة ترد: "أنا طفلة".

وأظهر الفيديو أيضا عناصر الشرطة يهددون الطفلة بأنهم سيرشونها بالفلفل إذا استمرت في المقاومة، وقال أندرسون، إن الأمر لم ينجح عندما فعل أحد الضابط ذلك.

وليس من الواضح ما الذي حدث قبل أو بعد الفيديو، الذي نشرته الشرطة بعد أن أجرت عليه عمليات مونتاج، وقال أندرسون إن الطفلة نُقلت في النهاية إلى مستشفى روتشستر العام، ثم جرى إطلاق سراحها.

ولم يتم التعرف على هويات عناصر الشرطة في الفيديو، ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية حول الحادث.

لكن رئيس اتحاد الشرطة في المدينة، مايك ماتزيو، قال في تصريحات لصحيفة محلية، إن عناصر الشرطة اتخذوا قرارا بإخضاع الفتاة، وتصرفوا بطريقة لا تؤذيها.

وأوضح ماتزيو للصحيفة: "لا أقول إن ما من طريقة أفضل لفعل الأشياء"، وأضاف أن الموقف الذي واجهه عناصر الشرطة لم يكن بسيطا.

وتأتي المواجهة بعد أقل من عام على وفاة دانيال برود، عن 41 عاما، أثناء تقييده من قبل شرطة روتشستر بغطاء رأس على رأسه، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس قسم الشرطة، وكامل طاقم القيادة حينذاك، وسنت المدينة إصلاحات شملت سلطات إنفاذ القانون.