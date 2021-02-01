ويأتي هذا الإعلان غداة تأكيد صحف أن 5 من محامييه انسحبوا من القضية، على خلفية خلافات بشأن الآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع.

وقال ترامب في بيان إن "محاميي الدفاع الموقرين" ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع.

ويعمل كاستور خصوصاً في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ"محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفيدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى".

وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب الدفاعي ويرى كلا الرجلين أن "العزل غير دستوري"، كما أورد البيان، الذي نقلت عنه "فرانس برس".

ويأمل ترامب أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل في الانتخابات الرئاسية التي قادت جو بايدن إلى البيت الأبيض، بدلاً من التركيز على قانونية الملاحقات المفتوحة بحق رئيس منتهية ولايته، كما أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ويفترض أن تنطلق محاكمة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 يناير، في التاسع من فبراير.

لكن يرجح ألا تتحقق غالبية 67 صوتاً (أي الثلثين) في مجلس الشيوخ اللازمة لمواصلة المحاكمة، وذلك لأن 5 سناتورات جمهوريين فقط مستعدون للانضمام إلى 50 سناتوراً ديمقراطيا لتأييد جواز الشروع بالمحاكمة.