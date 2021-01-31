وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية بمطار فرانكفورت رضا أحمري إن الدول المتأثرة بالقواعد الجديدة هي بريطانيا وإيرلندا والبرتغال وجنوب إفريقيا والبرازيل.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن القواعد الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء الجمعة ستظل سارية حتى 17 فبراير.

لن يُسمح لمشغلي شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن بإحضار ركاب من البلدان المعنية - باستثناء المواطنين الألمان والمقيمين الألمان، إلى جانب ركاب الترانزيت وبعض الآخرين.

كما ستكون هناك استثناءات لحركة الشحن. وتخضع ألمانيا حاليًا لإغلاق حتى 14 فبراير.