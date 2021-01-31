وألقت السلطات القبض على دومينيك بيزولا، الجندي السابق بالبحرية الأميركية الذي تقول السلطات إنه شوهد في تسجيل مصور وهو يحطم نافذة بالكابيتول بدرع مسروقة من شرطة الكابيتول، وويليام بيبي، الذي قالت السلطات إنه تم تصويره داخل المبنى، في وقت سابق من الشهر بتهم اتحادية شملت دخول مبنى محظور بشكل غير قانوني.

وجرى توجيه الاتهامات للاثنين، وكلاهما من ولاية نيويورك، في واشنطن بتهم تشمل التآمر مؤخرًا.

ووجهت لبيزولا وبيبي، وآخرين لم تذكر أسماؤهم، بقيادة مجموعة من أعضاء براود بويز وآخرين إلى مبنى الكابيتول ونقل حواجز الشرطة هناك. وقالت لائحة الاتهام: "كان الهدف من المؤامرة هو عرقلة موظفي إنفاذ القانون المشاركين في واجبهم الرسمي بحماية مبنى الكابيتول وأراضيه.... والاشتباك معهم".

قام بيزولا بانتزاع درع ضابط واستخدامه لكسر النافذة، بحسب لائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة يوم الجمعة.

وقال محامي بيزولا مايكل سيبيتا السبت إنه يبحث التهم لكنه لم يتمكن بعد من مناقشة لائحة الاتهام مع موكله المحتجز بدون كفالة. ورفضت محامية بيبي، شيلي بيترسون، التعليق.