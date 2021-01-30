ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد دوي إطلاق صفارات الإنذار في مدينة طهران ويمكن سماعه في كل الأماكن.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المدينة والقوة الجوية في حالة تأهب قصوى، حيث تم تحويل جميع الرحلات المتجهة إلى مطار الخميني ومطار مهراباد الدولي وجرى تعليق كافة الرحلات الجوية.

وحتى الآن لم يتم التأكد من صحة الأنباء بشأن سقوط طائرة ركاب فوق مطار الخميني في العاصمة طهران.