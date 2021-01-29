وذكرت وكالة رويترز أن السلطات الهندية لم تبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من جراء الانفجار، الذي لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وذكر موقع "إنديا توداي" أن الانفجار تسبب بتضرر أربع سيارات في مكان الحادث، مشيرة إلى أن شرطة نيودلهي باشرت التحقيق على الفور في ملابسات الانفجار.

وطوقت الشرطة الهندية المنطقة بأكملها، ونشرت قواتها بكثافة في مكان الحادث ومحيطه. وذكرت الشرطة أن الانفجار وقع عن الساعة 05:05 مساء، وأنه ناجم عن تفجير عبوة ناسفة منخفضة الشدة للغاية.