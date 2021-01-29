وذكرت وكالة "فرانس برس" أن خبراء المنظمة التقوا بمسؤولين صينيين في وقت سابق، الجمعة، قبيل أولى الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق إلى مدينة ووهان، التي يعتقد أنها مهد الوباء.

ومن المتوقع أن يشمل التحقيق سوق هوانان الحيوانات البرية الذي يعتقد أنه مصدر الوباء.

وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملين في خدمة الطوارئ، إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس في أواخر عام 2019 ومطلع 2020.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر من الخميس، أن "الزيارات الأولى ستشمل أيضا معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي 3 مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

وكتبت المنظمة "جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة بينما يتابع الفريق العلم في عملهم لفهم أصل فيروس كورونا".

ويعتقد أن سوق هوانان الذي لا يزال مقفلا كان أول موقع تكتشف فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بـ"كوفيد 19".

وأما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرارا على نظرية أنها كانت مصدر الفيروس.

لكن لا تزال بقية جدول أعمال الفريق المحدد غير واضحة.

وتأخر عمل الفريق جراء رفض الصين السماح له بالقيام بالزيارة قبل منتصف يناير الجاري، بينما طالبت واشنطن بتحقيق "فعال وواضح".

وحذرت الصين الولايات المتحدة، الخميس، من أي "تدخل سياسي" في التحقيق الذي تصر منظمة الصحة العالمية على أنه سيقتصر على كشف الكيفية التي وصل الفيروس من خلالها إلى البشر من الناحية العلمية.

وكان أعضاء الفريق قد أمضوا الأسبوعين الماضيين في الحجر الصحي المطلوب، حيث كانوا يتواصلون خلالها مع المسؤولين الصينيين عبر تقنية الفيديو لوضع الأساس للزيارات الميدانية.