وقال آوا فونكا أوغوستين، وهو حاكم المنطقة التي وقع فيها الحادث "لم يتم التعرف على القتلى، جميعهم متفحمون".

وأضاف المسؤول الكاميروني أن 29 شخصاً أصيبوا بجروح "خطرة جداً مع حروق"، في الحادث الذي وقع في منطقة دشانغ.

وأضاف أن الحادث قد يكون ناجما عن "الضباب" و"تعطل مكابح" الشاحنة الصغيرة بحسب المعلومات الأولية.

واصطدمت الحافلة التي تتسع لسبعين شخصا بالشاحنة الصغيرة التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس قرابة الساعة 3,30 فجرا في منطقة دشانغ المعروفة بخطورتها بسبب الوديان والتضاريس الكثيرة فيها.

وتعد الكاميرون من الدول التي تشهد عددا مرتفعا من حوادث السير، وفي سنة 2018، وصل عدد الحوادث في البلد الإفريقي 6873.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن ضحايا حوادث السير شكلوا قرابة 3.26 في المئة من إجمالي الوفيات في البلاد.

وتشكل حوادث السير في الكاميرون عاشر سبب للوفاة، بينما يعد مرض فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز" أول سبب في القائمة.

وتحتل الكاميرون المركز التاسع والعشرين عالميا في مؤشر الدول التي تسجل أكبر عدد من حوادث السير.