وأوضح مسؤولون، الاثنين، أنهم لم يتمكنوا من تحديد كيفية إصابة زوج وزوجته بالفيروس بعد إقامة قصيرة في مستشفى تاويوان العام في مدينة تاويوان خارج العاصمة، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".

ومكث الرجل في المستشفى 3 أيام بسبب مشكلات صحية لا علاقة لها بالفيروس، بينما كانت زوجته تعتني به.

وطلبت السلطات خضوع المرضى، الذين خرجوا من المستشفى بين 6 و19 يناير ومقدمي الرعاية لهم، للحجر الصحي.

ورفعت تايوان حالة التأهب القصوى بعد ظهور أحدث إصابات بالفيروس، حيث سُجلت حتى الآن 15 حالة، جميهم كانوا في المستشفى.

أشاد مراقبون بجهود تايوان السريعة والمستمرة للسيطرة على الفيروس، حيث سجلت البلاد 7 وفيات فقط، وأقل من 900 إصابة رغم قربها الشديد من الصين، حيث ظهر الوباء.