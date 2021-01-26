يأتي هذا في الوقت الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّه يتوقّع أن تكون الولايات المتّحدة قد قطعت بحلول الصيف المقبل شوطاً بعيداً على طريق بلوغ "مناعة القطيع"، أي المناعة الجماعية ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ عمليات التلقيح ستتمّ بوتيرة متسارعة خلال الربيع.

وبايدن، الذي تولّى منصبه الأربعاء الماضي، كرّر القول إنّ هدفه الأول يتمثّل بتلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

وأوضح بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض لأنّ الولايات المتّحدة "ستمضي نحو تحقيق هدف يتجاوز بكثير الهدف الذي وضعناه للأيام المئة المقبلة، بحيث نتمكّن من بلوغ مرحلة تحقيق مناعة القطيع".

وأضاف "أشعر بالرضا حيال ما نتّجه إليه وأعتقد أنّه يمكننا إنجاز ذلك".

انخفاض أعداد الإصابات

وسجلت البلاد 1.2 مليون إصابة جديدة في الأسبوع المنتهي يوم 24 يناير نزولا من 1.5 مليون إصابة في الأسبوع السابق له.

ونيوهامبشير هي الولاية الوحيدة التي زادت فيها حالات الإصابة. وانخفضت الحالات الجديدة في كاليفورنيا 32 في المئة.

وانخفضت الوفيات بالفيروس 6.6 في المئة في الأسبوع المنقضي إلى نحو 21600 في أنحاء البلاد. وارتفع عدد الوفيات في 17 ولاية من بين 50 في ذلك الأسبوع.

وتوفي إجمالا قرابة 419 ألفا بفيروس كورونا المستجد، بواقع واحد من كل 780 في الولايات المتحدة.