وأعلنت وسائل الإعلام الاثنين عن وفاة 10 من أصل 11 كانوا عالقين تحت الأرض، بعد تكثيف جهود الإغاثة على مدار الساعة.

ويبقى مصير رجل أخير غير معروف حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عنه لاحقا.

وفي وقت سابق، أخرج 11 رجال آخرين من تحت الأرض بنجاح، في عملية وثقتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بمقطع فيديو.

لكن يوم الاثنين جاء بأنباء حزينة، عندما أعلنت السلطات عن انتشال 10 متوفين، لم تنجح محاولات إنقاذهم.

ووقع الانفجار في 10 يناير في منجم للذهب في تشيكزيا في مقاطعة شاندونغ، قبل أسبوعين، حيث حوصر 22 عاملا تحت الأرض.

وكان العمال عالقين على عمق 580 متراً تحت الأرض وتوفي احدهم بفعل الانهيارات الأرضية.

وكانت فرق الإنقاذ تنقل لهم مواد غذائية وأدوية وهواتف عبر كابل حديد فيما تمكن العمال من إرسال رسائل مكتوبة عبره إلى الفرق الموجودة فوق الأرض.

وتعقدت عمليات الإغاثة بسبب طبيعة الصخور الغرانيتية الصلبة.

وتحسنت شروط السلامة في مناجم الصين بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لكن حوادث مماثلة لا تزال تقع.

وفي ديسمبر، قتل 23 عاملاً في منجم للفحم في شونغكينغ (جنوب شرق).