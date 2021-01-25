وكتب لوبيز أوبرادور على حسابه الرسمي في فيسبوك "يؤسفني أن أبلغكم بأنّني مصاب بكوفيد-19. الأعراض خفيفة، لكنني أتلقى علاجا طبيا".

وقال لوبيز أوبرادور (67 عاما) الذي كان يرفض وضع كمامة "أنا متفائل كالعادة"، كشيرا إلى أن وزير داخليته سيدير مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد في غيابه.

وذكر أنه لا يزال سيجري مكالمة مقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، ويتابع الشؤون العامة أثناء تلقي العلاج.

وقال وزير الخارجية، مارسيلو إبرارد، على تويتر إن محادثة الزعيمين ستتناول "مستقبل العلاقات الثنائية، فضلا عن توريد اللقاحات الروسية إلى المكسيك".

وذكرت الحكومة هذا الشهر أنها تهدف إلى الحصول على 12 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي مع احتمال وصول أولي الجرعات الأسبوع المقبل.