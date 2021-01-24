وقال كونتي إن إعلان وجود بعض التأخير من جانب شركة ثانية، هي أسترازينيكا، هو "امر مثير للقلق" واذا تأكد فإنه يعني أن إيطاليا ستتسلم مبدئيا 3.4 ملايين جرعة بدلا 8 ملايين متفق عليها.

وأضاف أن "التباطؤ في التسليم يمثل انتهاكا خطيرا للتعاقدات سينتج عنه أضرار كبيرة لإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية، التي أضيرت بشدة بالفعل من جراء عام كامل من الجائحة".

كما توعد أن إيطاليا ستتخذ أي إجراء قانوني ممكن "كما قمنا بالفعل مع فايزر - بيونتك".

وتخضع إيطاليا لقيود متباينة حسب المناطق، وتخطت وحدات الرعاية المركزة عتبة إنذارات الخطر في 5 أقاليم.

ويوم السبت، سجلت وزارة الصحة 13 ألف حالة إصابة جديدة، و488 حالة وفاة، وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 85 الفا، يمثل ثاني أعلى حصيلة في أوروبا والسادسة عالميا.