وفيما يلي ردود فعل زعماء العالم العربي على تنصيبه وخلافته لدونالد ترامب:

-بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الشيخ خليفة عن خالص تهانيه بمناسبة تولي الرئيس بايدن مهامه الرئاسية وعن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ومواصلة العمل معا لتخطي التحديات الماثلة مثل الأوضاع الصحية في العالم والتغير المناخي ومكافحة التطرف العنيف.

وأشار إلى أن "قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها شرف العمل عن قرب مع فخامة الرئيس جو بايدن لفترات طويلة إبان خدمته في مجلس الشيوخ الأمريكي وكنائب لرئيس الولايات المتحدة".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بايدن، أعربا فيهما عن الأمل بمزيد من النمو في علاقات الدولتين بمختلف المجالات وذلك لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

- أشاد أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا التطلع الدائم لتعزيز أواصر الصداقة والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين إلى آفاق ارحب في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

- هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية بإرساله برقية تهنئة للرئيس الأميركي، متمنيا له موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والرقي والإزدهار.

وأعرب العاهل البحريني عن بالغ الإعتزاز بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عاماً وتستند لأسس متينة ودعائم قوية، وبما يربط الشعبين من صداقة قوية، وتقدير متبادل.

- هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الرئيس بايدن بتغريدة على تويتر كتب فيها: "أحر التهاني لجو بايدن على تنصيبه اليوم. نحن نثمن شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا القوية مع الولايات المتحدة، ونتطلع للعمل معك لتحقيق السلام والازدهار العالمي".

- هنأ رئيس العراق برهم صالح، الرئيس الأميركي جو بايدن بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه الرسمية.

وعبر صالح عن تطلعه نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ورسم طريق نحو عراق وشرق أوسط أكثر ازدهاراً على أساس الاحترام المتبادل وقيم الحرية والديمقراطية.

- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في تغريدة:"الولايات المتحدة عادت. وأوروبا مستعدة لذلك.. لمعاودة الاتصال بشريك قديم وموضع ثقة، لبث حياة جديدة في تحالفنا القوي. أتطلع للعمل مع جو بايدن".

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متحدثا في البرلمان: "أتطلع للعمل معه (بايدن) ومع إدارته الجديدة، وإلى تعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل على أولوياتنا المشتركة: من التصدي لتغير المناخ وإعادة البناء للتغلب على آثار الجائحة إلى تعزيز أمننا عبر الأطلسي".

- الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بيان مصور: "اليوم يوم رائع للديمقراطية. في الولايات المتحدة، التي واجهت تحديات هائلة- وتحملت. على الرغم من محاولات تمزيق نسيج المؤسسات في أميركا، فقد أظهر العاملون في مجال الانتخابات وحكام الولايات والقضاء والكونغرس قوة وصلابة. أشعر بارتياح كبير لأداء جو بايدن اليوم اليمين رئيسا ولأنه سينتقل إلى البيت الأبيض. أعرف أناسا كثيرين في ألمانيا يشاركونني هذا الشعور".

- البابا فرنسيس في رسالة إلى بايدن: "أتمنى أن يستمر الشعب الأمريكي تحت قيادتك في استلهام القوة من القيم السياسية والأخلاقية والدينية السامية التي تلهم الأمة منذ تأسيسها".

"وأنا كذلك أسأل الرب، مصدر جماع الحكمة والحقيقة، أن يقود جهودك لتعزيز التفاهم والمصالحة والسلام داخل الولايات المتحدة وبين دول العالم من أجل النهوض بالصالح العام عالميا".

- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، متحدثا في فعالية عامة:"يمثل الانتصار (الانتخابي) لبايدن انتصارا للديمقراطية على اليمين المتطرف وأساليبه الثلاثة، الخداع الهائل والانقسام الوطني والإساءة، حتى بالطرق العنيفة، للمؤسسات الديمقراطية... فقبل 5 سنوات، ظننا ترامب مزحة سخيفة، لكن بعد السنوات الخمس أدركنا أنه عرض للخطر أقوى ديمقراطية في العالم".

- رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي متحدثا في البرلمان: "نتطلع إلى رئاسة بايدن، التي سنبدأ معها العمل على الفور في ضوء رئاستنا لمجموعة العشرين. لدينا جدول أعمال مشترك قوي، يتضمن طائفة من القضايا، من التعددية الفعالة التي يريد كلانا أن يراها الىتغير المناخ والتحول الأخضر والرقمي وحتى الشمول الاجتماعي".

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة:"أطيب التمنيات في هذا اليوم بالغ الأهمية للشعب الأمريكي. معا سنكون أقوى لمواجهة التحديات.. أقوى لبناء مستقبلنا.. أقوى لحماية كوكبنا. مرحبا بعودتكم إلى اتفاقية باريس".

- المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف متحدثا للصحفيين بشأن تمديد العمل باتفاقية ستارت الجديدة للحد من الأسلحة: "روسيا ورئيسها مع الحفاظ على هذه الاتفاقية... إذا أظهر زملاؤنا الأمريكيون في حقيقة الأمر إرادة سياسية للحفاظ على هذه الاتفاقية بتمديدها، فلن يكون هذا إلا محل ترحيب".

- رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان: كندا والولايات المتحدة "ستواصلان هذه الشراكة بينما نكافح جائحةكوفيد-19 التي تسود العالم وندعم الانتعاش الاقتصادي المستدام الذي سيعود بالفائدة على الجميع".

"سنعمل معا أيضا لدفع العمل إزاء (تغير) المناخ والنمو الاقتصادي النظيف وتعزيز الشمول والتنوع وإيجاد وظائف جيدة للطبقة المتوسطة وفرص لشعبنا مع المساهمة في دعم الديمقراطية والسلام والأمن في الداخل وحول العالم".

- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "أهنئ الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس على تنصيبكما التاريخي. الرئيس بايدن، تجمعنا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين. وأتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الأميركي الإسرائيلي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وعلى مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها التهديد الذي تشكله إيران".

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا منفصلا بشأن ترامب جاء فيه: "الرئيس ترامب، الشكر لك على كل الأمور العظيمة التي فعلتها من أجل إسرائيل، خاصة اعترافك التاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل وإبرام أربع اتفاقات سلام بين إسرائيل والعالم العربي".

- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة: "العالم يعرف أن الولايات المتحدة وحدها هي من يمكن أن تصلح نفسها بالأفعال وليس بمجرد الأقوال".