واشتهرت صورة رجل الأمن الأميركي يوجين غودمان، وهو يقف بشجاعة لوحده، لصد عدد من المتظاهرين المتطرفين من دخول غرفة مجلس الشيوخ خلال الاقتحام.

ولتكريمه على بطولته، قررت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اصطحاب غودمان معها خلال حفل التنصيب الرئاسي المرتقب الأربعاء.

وانتشر فيديو للضابط غودمان وهو يتصدى بشجاعة لعشرات المتظاهرين أثناء اقتحامهم الكونغرس، لترتفع شعبيته بشكل كبير، ليصبح الأكثر شهرة ويطالب ثلاثة من أعضاء الكونغرس بتقديم مشروع قانون لتكريمه.

وتم ترقية غودمان بعدها ليصبح نائب رقيب سلاح.