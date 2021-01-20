وعلى حسابها الرسمي، كتبت باوزر: " حان وقت لملمة الأشلاء وشفاء هذه الأمة العظيمة"، مرفقة بصورة المروحية التي أقلت ترامب وعائلته خارج واشنطن.

وكانت باوزر قد دخلت في مشادات كلامية عديدة مع ترامب، خلال فترة حكمه، بينها مهاجمته للغته "الفظة"، بالإضافة لاتهامها إياه بتأجيج المتظاهرين في العاصمة.

وقالت في مايو العام الماضي: "ادعو مدينتنا وأمتنا إلى ممارسة ضبط النفس، ضبط نفس كبير رغم محاولات الرئيس لإثارة الفرقة بيننا. أشعر أن هذه التعليقات هي هجوم على الإنسانية، هجوم على أميركا السوداء، وهي تقوض الأمن في مدينتي"، بحسب "أسوشيتد برس".

وجاءت تلك التعليقات وقتها بسبب انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة الشرطة في العاصمة، بعد احتجاجات قرب البيت الأبيض في مايو 2020.

وغادر ترامب القاعدة العسكرية على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون"، الأربعاء، التي نقلته في الرحلة الأخيرة بوصفه رئيسا للولايات المتحدة إلى مقر إقامته في ولاية فلوريدا.

وفي العادة، يحضر الرئيس المنتهية ولايته مناصب تنصيب خلفه في مبنى الكابيتول، بعد مغادرة البيت الأبيض وبعدها يترك العاصمة الأميركية.

لكن ترامب أحدث سابقة في واشنطن لم تقع منذ 150 عندما رفض المشاركة في تنصيب خلفه، وعندما طلب إلقاء خطاب على أنصاره في قاعدة عسكرية قبيل ترك مكتبه.