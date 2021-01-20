وفي العادة، يحضر الرئيس المنتهية ولايته مناصب تنصيب خلفه في مبنى الكابيتول، بعد مغادرة البيت الأبيض وبعدها يترك العاصمة الأميركية.

لكن ترامب أحدث سابقة في واشنطن لم تقع منذ 150 عندما رفض المشاركة في تنصيب خلفه، وعندما طلب إلقاء خطاب على أنصاره في قاعدة عسكرية قبيل ترك مكتبه.

وهتفت الجماهير في قاعدة أندروز: "نحن نحبك"، ليرد عليها ترامب: "ونحن نحبكم أيضا. شكرا لكهم أيها الأنصار".

وقال ترامب: "سنعود مجددا بطريقة أو بأخرى، مما يعني أنه قد يرشح نفسه مجددا إلى الرئاسة في عام 2024، وهو أمر أشار إليه عدد من مقربيه من قبل.

وأضاف:"سأناضل دائما من أجلكم وأراقب كل ما يدور من حولي".

وتابع ترامب: " لقد كانت 4 سنوات استثنائية وأشكر عائلتي على جهودها التي كانت تبذلها دون كلل أو ملل ".

"لم كن إدارة عادية. أعدنا بناء الجيش الأميركي وقدمنا أفضل العناية إلى العسكريين القدماء وأسسنا قوة الفضائية عسكرية".

وشدد على أنه إدارته قامت بإصلاح ضريبي تاريخي، مضيفا" آمل ألا يرفعوا (إدارة بايدن) الضرائب عليكم".

وقال إن حكومته حققت أرقاما اقتصادية استثنائية، لولا أزمة كورونا، التي تلقت من جرائها الولايات المتحدة صفعة كبيرة، مثل كل الدول".

وغادر ترامب القاعدة العسكرية على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون"، التي نقلته في الرحلة الأخيرة بوصفه رئيسا للولايات المتحدة إلى مقر إقامته في ولاية فلوريدا.