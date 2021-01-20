وستنتقل الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي سيصبح أكبر الرؤساء الأميركيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لن تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

وفي حضور جمهور محدود، سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بعد الثانية عشرة ظهرا بقليل (1700 بتوقيت جرينتش)، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدنعلى مدى أكثر من 100 عام.

وستصبح كاملا هاريس، وهي ابنة لمهاجرين من جاميكا والهند، أول شخص من أصحاب البشرة الداكنة وأول امرأة وأول أميركية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس بعد أن تؤدي اليمين الدستورية أمام القاضية بالمحكمة العليا سونيا سوتومايور، وهي أول عضو من أصل لاتيني بالمحكمة.

وستقام المراسم أمام مبنى الكابيتول الذي جرى تشديد إجراءات الأمن حوله في أعقاب هجوم أنصار ترامب عليه واقتحامه قبل أسبوعين، واستُدعي الآلاف من قوات الحرس الوطني إلى المدينة بعد حصار المبنى الذي شهد مقتل خمسة أشخاص وأجبر النواب على الاختباء لبعض الوقت.

وبدلا من احتشاد أنصار الرئيس الجديد لحضور المراسم، سيُغطى متنزه ناشونال مول بنحو 200 ألف علم و56 مصدرا للإضاءة ترمز لسكان الولايات والمناطق الأميركية.

وينوي ترامب مغادرة البيت الأبيض قبل تنصيب بايدن، مخالفا تقليدا سياسيا يعود إلى أكثر من 150 عاما، ليرفض بذلك لقاء خلفه والتأكيد على الانتقال السلمي للسلطة.

ومن المتوقع حضور نائب الرئيس مايك بنس والرؤساء الأميركيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش مراسم التنصيب.

وسيكون التنصيب تتويجا لمسيرة بايدن التي بدأها قبل خمسة عقود وشملت أكثر من 30 عاما في مجلس الشيوخ الأميركي وفترتين في منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما.

وفيما يلي التسلسل الزمني لأحداث يوم "التنصيب" للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بتوقيت أبوظبي:

17:45 سيحضر بايدن وهاريس وعائلتهما قداسا في كاتدرائية القديس ماثيو. وسينضم إليهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي.

19:30 سيصل بايدن وهاريس إلى مبنى الكابيتول الأميركي لحضور حفل التنصيب.

20:15 يبدأ حفل التنصيب: عند أداء اليمين، وسيقدم القس ليو أودونوفان، الرئيس السابق لجامعة جورج تاون ،الاستدعاء، بينما سيقود قسم الولاء أندريا هول، امرأة إطفاء من جورجيا.

المغنية ليدي غاغا ستغني النشيد الوطني الأميركي خلال الحفل.

ستأخذ سونيا سوتومايور، قاضية المحكمة العليا ، القسم الأول من هاريس، وهو حدث يصنع التاريخ، حيث ستؤدي أول نائبة رئيس سوداء-آسيوية، اليمين الدستورية من أول قاضية لاتينية.

21:00 بايدن يؤدي اليمين كرئيس: سيؤدي بايدن اليمين على الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وفقا للتقليد، سيقود رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بايدن في أداء القسم.

وسوف يقسم اليمين باستخدام كتاب إنجيل يبلغ من العمر 127 عاما وسمكه 5 بوصات.

وبعد أن يؤدي هاريس وبايدن قسم المنصب، سيلقي بايدن خطاب التنصيب لإعلان "رؤيته لهزيمة الوباء، وإعادة البناء بشكل أفضل، وتوحيد ومعالجة الأمة".

22:40 بعد مراسم أداء اليمين الرسمية، سيشارك بايدن والسيدة الأولى وهاريس والرجل الثاني، في عرض عسكري يمثل الانتقال السلمي للسلطة إلى القائد العام الجديد وذلك على الجبهة الشرقية لمبنى الكابيتول.



23:25 بايدن وهاريس، سيزوران مقبرة أرلينغتون الوطنية لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

كما سيحضر الحفل الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، بالإضافة إلى السيدات الأوائل السابقين ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.

00:15 سيتلقى بايدن بعد ذلك مرافقة رئاسية من الشارع الخامس عشر إلى البيت الأبيض.

سيشمل الموكب ممثلين عن كل فرع من فروع الجيش، بما في ذلك فرقة الجيش الأميركي، وحرس الشرف في الخدمة المشتركة، وحرس القائد العام والفيلق الخامس من فرقة المشاة الأميركية الثالثة "الحرس القديم".

2:15 سيوقع بايدن أوامر تنفيذية و "إجراءات رئاسية أخرى" في المكتب البيضاوي.

5:30 "الاحتفال بأميركا" عرض مباشر لمدة 90 دقيقة سيشمل كلمات من بايدن وهاريس، بالإضافة إلى تكريم أبطال فيروس كورونا.

سيحل هذا الحدث محل الاحتفال الراقص المعتاد، الذي تم إلغاءه بسبب جائحة كورونا.