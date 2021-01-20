وظهر ترامب في الفيديو الذي سربت وكالات الأنباء جانبا من فحواه، بتصريحات إيجابية، تنوه لنجاحه خلال فترة حكمه، كما طغى طابع "تقبل الهزيمة" على الخطاب، متمنيا للإدارة الجديدة النجاح بقيادة بايدن.

وقال ترامب: " أنا الرئيس الوحيد منذ عقود لم يبدأ حروبا جديدة"، كما أكد أنه وحد "العالم" أكثر من أي وقت مضى "لمواجهة الصين".

وأضاف: " الآن بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر يوم الأربعاء أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها قد بدأت للتو".

وحض الرئيس الأميركي الأميركان على "الصلاة" من أجل بايدن قائلا: " هذا الأسبوع ستبدأ إدارة جديدة، فلنصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أميركا آمنة ومزدهرة".

كما أشار ترامب إلى أنه أعاد تأكيد فكرة أن "الحكومة في الولايات المتحدة تستجيب للشعب".

وتنتهي فترة حكم ترامب رسميا ظهر الأربعاء، عندما يتم تسمية بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.