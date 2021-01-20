وقال بلينكن خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي من أجل تثبيت تعيينه في المنصب إنه "يجب علينا العمل على اتفاق نووي أقوى مع إيران يتضمن الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وأضاف أنه "علينا عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، موضحا أنه إذا "عادت إيران للاتفاق النووي سنعود".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 8 مايو عام 2018، بعدما اكتشفت أن طهران استخدمت رفع العقوبات الدولية عليها في تمويل الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط وتعزيز برنامجها للصواريخ الباليستية.