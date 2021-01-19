وألقت السلطات القبض على نافالني، الذي حث الروس على الخروج إلى الشارع للاحتجاج، الأحد، بعد عودته إلى روسيا لأول مرة منذ تسممه بغاز أعصاب في الصيف الماضي، حيث تقرر احتجازه 30 يوما تمهيدا لمحاكمته.

وقالت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا إنها تريد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على روسيا بسبب تعاملها مع هذه القضية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن دعوات نافالني للروس بالخروج إلى الشوارع احتجاجا على اعتقاله مقلقة، لكنه أضاف أن الكرملين لا يخشى الاحتجاجات.