أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100 بالمئة.
وقالت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إن "التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100 بالمئة".
وكالات - أبوظبي
أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100 بالمئة.
وقالت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إن "التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100 بالمئة".
وقالت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إن "التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100 بالمئة".