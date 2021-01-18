وقامت السلطات الأمنية بإخلاء المشاركين في تدريبات حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، على الجهة الغربية لمبنى الكونغرس.

وجاء في إعلان لمسؤولي الاتصال الداخلي، أن مبنى الكونغرس قيد الإغلاق "بسبب تهديد أمني خارجي".

ونقلت مراسلتنا عن مسؤولين تأكديهم أن إغلاق الكونغرس وإخلاء المشاركين في التدريبات، جاء نتيجة حريق وقع على بعد عدة مبان، ولافتين إلى أنه "لا يُعتقد أنه يمثل تهديدا".

وأظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرا سكاي نيوز عربية، أعمدة دخان تتصاعد خلف قبة الكونغرس، إلا أن مصدرها لم يكن واضحا.