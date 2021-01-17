واختارت هاريس القاضية سوتومايور للمهمة، وفقا لشخص مطلع على القرار، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وستستخدم أيضا نسختين من الإنجيل لأداء اليمين، أحدهما تخص ثورغود مارشال، وهو أول قاض أسود في المحكمة العليا.

وأعربت هاريس عن إعجابها بكل من سوتومايور ومارشال، لكنها تشترك مع سوتومايور في خبرتها كمدعين عامين.

وقد وصفت نائبة الرئيس المُنتخبة القاضي مارشال ذات مرة بأنه أحد "أعظم أبطالها".

وقالت هاريس في تسجيل مصور نُشر على تويتر إنها تنظر إلى مارشال على أنه "أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أرغب في أن أصبح محامية"، ووصفته بأنه "مقاتل" في قاعة المحكمة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها سوتومايور في حفل تنصيب، وسبق أن أقسم أمامها الرئيس المنتخب حاليا جو بايدن، عندما تم تنصيبه نائبا للرئيس في العام 2013.