ومن المتوقع أن يعلن ترامب دفعتين من العفو، مساء الجمعة وصباح الأربعاء، وستشمل وفق تكهنات محاميه الشخصي رودي جولياني ونجليه دونالد جونيور وإيريك وابنته إيفانكا، رغم عدم اتهام أي منهم بارتكاب جرائم، وفقا لبوليتيكو.

ومن المرتقب أن يغادر ترامب واشنطن صباح الأربعاء قبل ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

القائمة الأولى شملت 50 شخصا

وقد أقدم ترامب في الأسابيع الأخيرة على العفو عن لائحة كبيرة من حلفائه، من بينهم والد صهرة جاريد كوشنر، ورئيس حملته الانتخابية عام 2016 بول مانافورت وحليفه القديم روجر ستون، وبات السؤال الآن في واشنطن: هل يعفو ترامب عن نفسه.

وفي المجموع، عفا ترامب قد عن نحو 50 شخصا، وربما يرتفع هذا العدد في الـ19 من يناير الجاري، آخر يوم عمل له، كرئيس للولايات المتحدة.

ترامب والعفو عن نفسه

وتقول تقارير إن ترامب ربما يعفو عن مسؤولين بارزين في إدارته وأعضاء من أفراد أسرته وربما هو نفسه.

ويقول ستيف مورلوي، أستاذ القانون في جامعة ممفيس للحقوق لـ"سكاي نيوز عربية" إن سلطة منح العفو فضفاضة في الدستور الأميركي، وهناك أمور معدودة تحدها كالرشوة مثلا، هل يستطيع العفو عن نفسه؟ إنه سؤال محير، فلا يوجد شيء في الدستور يمنع ذلك".

وأضاف "لكن أغلب الخبراء الدستوريين يرون أنه لا يستطيع فعل ذلك، لأن العفو يحتاج طرفا آخر للعفو عنه، كما أن هناك مبدأ نتداوله وهو أنه لا يمكن للشخص أن يكون الحكم في قضيته".

ورغم أن مساعديه ووزير العدل السابق ويليام بار، نصحوه بعدم القيام بهذه الخطوة، فإن عددا من المصادر المقربة من ترامب قالت إنه عاد ليناقش الأمر بعد الهجوم الذي تعرض له الكونغرس والمساءلة التي قد يخضع لها في حال أقر مجلس الشيوخ بذلك، بعد أن صوت مجلس النواب على قرار عزله.

ويرى دنيس جيف الخبير الاستراتيجي الديمقراطي أن "هناك خطر كبير بالنسبة له ولعائلته (ترامب) بشأن دوره في الأحداث التي شهدها الكونغرس، إثر التصريحات التي أدلوا بها وحرضوا بها المحتجين".

وتابع: "أحد أهداف هذه الخطوة تشتيت الرأي العام عما يحدث في الكونغرس. كما أنه لا أرى فرصة لإدارة بايدن لوقف أو إبطال هذا العفو، لم يسبق أن أبطلت إدارة جديدة عفوا صادرا من رئيس سابق".

وفي حال نجح ترامب في إصدار عفو استباقي عن نفسه، فإنه سينجح في إسقاط القضايا الفدرالية، في ظل عدم وضوح القانون بشأن العزل.

لكن الخبير الديمقراطي يؤكد أن ترامب لن يفلت من القضاء على مستوى الولايات، خاصة نيويورك التي تعهد حاكمها منذ أشهر بملاحقته في قضايا تهرب ضريبي.

ولا يستبعد البعض تدخل المحكمة العليا في حال عفا ترامب عن نفسه، ولم تستطع وزارة العدل المقبلة مراجعة الأمر، رغم تعالي الأصوات المطالبة بسحب هذه السلطة الجدلية من بين يدي الرئيس.