وكان مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأظهرت المعلومات الأولية الصادرة عن الوكالة أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 637 في ماجيني، لكن هناك 3 وفيات أخرى و24 إصابة في مقاطعة ماموجو المجاورة.

وقالت الوكالة إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي وإن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا.

وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة حوالي 7 ثوان، لكن الهزة لم تتسبب في إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا يفرون إلى أرض أكثر ارتفاعا على متن دراجات نارية وطفلا حاصرته الأنقاض وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.

كان زلزال قوته 5.9 درجة قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات، الخميس، وألحق أضرارا بعدد من المنازل.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن 3 انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تُعرف باسم حلقة النار.

وفي عام 2018، لقي الآلاف حتفهم جراء زلزال مدمر قوته 6.2 درجة وتسبب في تسونامي بمدينة بالو في سولاويسي.