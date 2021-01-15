وقال بايدن في كلمة من مقر إقامته في ويلمنغتون بيدلاوير إن على الأميركيين مواجهة الأزمة متحدين متعهداً بتقديم لقاح فيروس كورونا لمئة مليون أميركي خلال أول مئة يوم لإدارته في البيت الأبيض.

وأضاف بايدن أن خطة مواجهة فيروس كورونا تشمل العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 15 دولاراً في الساعة، إضافة إلى حزمة مساعدات أخرى تشمل دفعات نقدية وإعانات بطالة وسكن وغذاء.

وذكر بايدن أن الولايات المتحدة ستدخل فصلا جديداً يوم الأربعاء المقبل، موعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، مؤكداً أن خطته لمواجهة الأزمة تعزز قوة اقتصاد الولايات المتحدة أمام منافسيه عالميا.

وأشار بايدن إلى أنه سيقدم الجمعة خطة إدارته المتعلقة بتحقيق التعافي عبر توضيح عمليات توزيع اللقاح وتقديمه للأميركيين.

وتشمل الحزمة 415 مليار دولار لدعم مواجهة الفيروس وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وحوالي تريليون دولار في شكل إعانات مباشرة للأسر و440 مليار دولار تقريبا للشركات الصغيرة والمجتمعات الأكثر تضررا بالجائحة.

وأضاف المسؤولون أن شيكات تحفيز ستصدر بقيمة 1400 دولار أي أكثر من شيكات بقيمة 600 دولار تضمنها آخر تشريع في الكونغرس بخصوص التحفيز.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين تشاك شومر في مجلس الشيوخ إن الكونغرس سيعمل فورا على إقرار حزمة التحفيز التي سيعلن عنها بايدن.

وأضافا في بيان "سنعمل فورا على تحويل رؤية الرئيس المنتخب بايدن إلى تشريع يقره المجلسان ليصبح قانونا".