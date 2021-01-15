وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بورنستين توفي عن 73 عاما، دون ذكر سبب وفاته.

وبورنستين المتخصص بطب الجهاز الهضمي، كان طبيبا شخصيا لترامب خلال الفترة بين 1980 و2017، كما عمل والده مع عائلة ترامب أيضا.

ولفت بورستين اهتمام وسائل الإعلام في ديسمبر 2015، عندما صرح أثناء الحملة الانتخابية بأن دونالد ترامب سيكون "الرئيس الأكثر صحة في تاريخ البلاد".

ونشر بورنستين تقريرا كاملا بشأن الحالة الصحية لدونالد ترامب الذي أصبح أكبر رئيس سنا في تاريخ الولايات المتحدة عندما انتخب لهذا المنصب عام 2016.

واستبعد بورنستين من فريق ترامب بعد أن كشف استخدام الأخير دواء لتنمية الشعر، ثم تحدث بعدها عن مداهمة فريق الرئيس لمكتبه وأخذ السجلات الطبية منه بعد وقت قصير من تناول وسائل الإعلام لقصة شعر ترامب.