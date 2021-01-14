وقال دي بلاسيو في حديث مع قناة "إم إس إن بي سي"، إن نيويورك "تفسخ جميع العقود مع منظمة ترامب. لقد أجرى فريقنا القانوني تقييما، وتوضح العقود تماما أنه إذا كانت شركة وقيادة تلك الشركة متورطة في نشاط إجرامي، فلدينا الحق في فسخ العقد".

وأوضح عمدة نيويورك أن "التحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة يشكل بوضوح نشاطا إجراميا".

وكانت لورا فيير، المتحدثة باسم عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، قد قالت في بيان، الثلاثاء، إن المدينة "تراجع ما إذا كانت هناك أسس قانونية لوقف عقودها مع منظمة ترامب".

وأضافت فيير أن الهجمات على مبنى الكابيتول "أدت إلى مقتل ضابط شرطة وأربعة مثيري شغب، كما عرضت المشرعين للإصابة بفيروس كورونا وهددت عملية نقل السلطة"، وأكدت "أننا نراجع ما إذا كانت الأسس القانونية موجودة في ضوء هذه الظروف الجديدة".

وشركة ترامب، التي لا يزال يمتلكها ولكنه نقل عملياتها اليومية لأبنائه، لديها عقود مع مدينة نيويورك لإدارة حلبة للتزلج على الجليد وملعب للغولف في حدائق المدينة.