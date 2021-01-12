فقد جاء في بيان صادر عن النيابة العامة في منطقة كوبلنتس، غربي ألمانيا، أنه تم تفكيك "أوسع" موقع إلكتروني في العالم لبيع المخدرات والأوراق والعملة المزورة على "الإنترنت المظلم" أو "دارك ويب".

وأضافت النيابة العامة، في بيانها، أنه تم إلقاء القبض على مشغّل الموقع الذي عرف عنه المحققون بأنه "أوسع" موقع للبيع في العالم، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقالت النيابة العامة إنه تم القبض على المتهم المشغل للموقع، وهو أسترالي يبلغ من العمر 34 عاما، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه على الحدود الألمانية الدنماركية.

بالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة الألمانية "أكثر من 20 جهازا خادما للإنترنت في مولدافيا وأوكرانيا".

يشار إلى أن السلطات الألمانية كانت اتهمت 7 أشخاص، من هولندا وألمانيا وبلغاريا، في أكتوبر الماضي بإنشاء ملاذ رقمي يسمح للمجرمين بالعمل دون عقاب.

وأشارت السلطات إلى أن عصابة من خبراء الإنترنت حولت أحد الملاجئ العسكرية السابقة للجيش الألماني إلى واحد من أكبر مراكز "الإنترنت المظلم" في أوروبا، وطريق عالي السرعة لنحو 250 ألف جريمة على الأقل، تشمل تهريب المخدرات وتزوير أوراق الهوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.

وفي عام 2013، استولت المجموعة على الملجأ شديد التحصين لمركز رسم خرائط سابق خاص بالقوات المسلحة الألمانية في ترابن-ترارباخ، البلدة الواقعة على نهر موزيل بالقرب من كوبلنتس.

وقال ممثلو الادعاء، في ذلك الحين، أمام محكمة في ترير، إن ألمانيا يدعى هيرمان يوهان إكسينت (60 عاما)، حول المنشأة إلى مزرعة خوادم "مضادة للرصاص" تُؤجّر موارد الحاسوب.