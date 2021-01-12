وقبل 9 أيام فقط من تنصيب جو بايدن رئيسا لأميركا، يرى خبراء قانونيون ومشرّعون أن الفرصة لا تزال سانحة لجعل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أول رئيس يخضع لإجراءات العزل مرتين في تاريخ البلاد.

وقدم تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إجابات على أسئلة تراود كثيرين حول الإجراءات التي ستتم في حال اللجوء لعزل ترامب للمرة الثانية.

ما هي آليات الإقالة؟

تبدأ عملية الإقالة بالتصويت في مجلس النواب على مواد العزل، وهي قائمة بالتهم الموجهة إلى الرئيس.

وإذا تم التصويت بأغلبية بسيطة (50 في المئة زائد 1 مثلا) تبدأ إجراءات العزل، ثم يخضع لمحاكمة في مجلس الشيوخ.

وبعد المحاكمة، يصوّت مجلس الشيوخ على إدانة الرئيس وعزله من منصبه، ويتطلب نجاح هذا التصويت أغلبية الثلثين، وهو أمر لا يبدو تحقيقه سهلا، فبالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ في وقت مساءلة ترامب الأولى، فقد تمكّن من البقاء في السلطة بسهولة.

ما هي التهم التي يمكن الاستناد إليها لعزل ترامب؟

لم تُعرف بعد الصياغة الدقيقة للتهم، لكن أعضاء مجلس النواب وزعوا بيانا يتهم ترامب بـ "التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

وجاءت هذه التهم في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة واشنطن الأربعاء الماضي، بعد خطاب ألقاه الرئيس المنتهية ولايته أمام أنصاره.

كذلك فإن ترامب متهم أيضا بدعوة سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر للبحث عن إيجاد11 ألف صوت، تقلب فوز جو بايدن في الولاية.

لماذا يعزله الديمقراطيون الآن؟

كانت هناك دعوات لإقالة ترامب باستخدام التعديل الخامس والعشرين للدستور، لكن هذا يتطلب موافقة نائب الرئيس مايك بنس ومجلس وزراء الرئيس، وهو أمر لم يتحقق.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في رسالة وجهتها لأعضاء المجلس مساء الأحد، "سنمضي قدما" في تقديم إجراءات العزل في مجلس النواب، ما لم تتم تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين.

وكتبت بيلوسي أن مجلس النواب سيقدم قرارا الاثنين ليطلب رسميا من بنس استخدام التعديل 25 للدستور، الذي سيسمح لبنس بتنحية ترامب من البيت الأبيض، ليصبح هو رئيسا بالنيابة.

وقد يصوّت المجلس على القرار، الثلاثاء، وسيمنح بنس ومجلس الوزراء بعد ذلك 24 ساعة للتصرف، قبل تحرك مجلس النواب المحتمل نحو محاكمة ترامب لعزله.

هل يمكن منع ترامب من الترشح للرئاسة عام 2024؟

لمجلس الشيوخ القدرة على منع المواطنين من الترشح للمناصب المنصوص عليها في الدستور.

وإذا صوت أعضاء مجلس الشيوخ لإقالة شخص ما من المنصب، فيمكنهم أيضا التصويت لحظر الشخص الذي تم عزله من الترشح لمنصب مرة أخرى.

هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه؟

كثر الحديث مؤخرا عن الأشخاص الذين عفا عنهم ترامب قبل انتهاء فترة حكمه، إلا أن الدستور يحظر على الرئيس المنتهية ولايته القيام بذلك بالنسبة له شخصيا.

هل سيحتفظ ترامب بحماية الخدمة السرية؟

وقّع سلف ترامب في المكتب البيضاوي، باراك أوباما، على تعديل قانون يضمن حماية مدى الحياة لجميع القادة السابقين للولايات المتحدة، ولا يستبعد القرار أي رؤساء سابقين مهما كان السبب.

هل سيحتفظ بالمزايا الرئاسية؟

عندما يترك الرئيس منصبه، فإنه يحق له الحصول على مجموعة من المزايا بما في ذلك راتب تقاعد يقدّر بحوالي 200 ألف دولار سنويا، إلى جانب مزايا أخرى، إلا أن القانون الرئاسي لعام 1958 نصّ على أن هذه الامتيازات لا تظل متاحة لأي شخص يعزل من منصبه.



هل يمكن محاكمته لدوره في أعمال الشغب في "الكابيتول"؟

ينص الدستور على أنه لا يزال من الممكن محاكمة ترامب على نفس الأفعال التي أدت إلى عزله.

ويتفق القانونيون على أنه إذا بدأت إجراءات الإقالة عندما يكون الرئيس في منصبه، فقد تستمر العملية بالتأكيد بعد استقالته أو مغادرته البيت الأبيض.