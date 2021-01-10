وبحسب الوكالة فإن الضربة نفذتها طائرة مقاتلة، لشاحنات نفط متجهة من سوريا إلى تركيا، بعد أن تلقت المخابرات الروسية معلومات حول عملية النقل المخططة.

وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد دقائق من الهجوم، يظهر الحرائق الشديدة التي اجتاحت القافلة بعد الهجوم الروسي.

وقالت الوكالة الروسية إن الهجوم وقع قبل وقت قصير من مغادرة القافلة سوريا ودخولها للأراضي التركية.

واختلفت مصادر على الأرض حول قوة الضربة، حيث قالت بعضها إن الطائرات الروسية دمرت القافلة بأكملها، ويقول آخرون إن 3 شاحنات نفط فقط من القافلة بأكملها تضررت.

وبحسب "أفيابرو"، نفذت طائرات حربية روسية الهجوم فور خروجها من مدينة الباب التي تقع في محافظة حلب وتخضع لسيطرة الميليشيات التركية منذ عام 2016.

وقد تكون الضربة الروسية ردا على الهجوم المدفعي التركي على القاعدة الروسية العسكرية في تل تمر بمحافظة حلب قبل أيام.

وعلى الرغم من أن الضربات على القاعدة العسكرية الروسية في تل تمر اعتبرت "غير مقصودة" إلا أن الروس ثبتوا موقفهم في روسيا برد سريع على الأتراك، وفقا لمصادر عسكرية.

كما أشار محللين إلى أن تدمير القافلة النفطية التركية قد يكون محاولة من جانب روسيا لوقف تصدير النفط السوري من البلاد.