وبعد ساعات من انقطاع التيار الكهربائي في ساعة متأخرة من مساء السبت، قال وزير الطاقة عمر أيوب على "تويتر" إن الكهرباء تعود على مراحل، بدءا من إسلام أباد.

ثم أضاف في وقت لاحق من الأحد، أن الكهرباء أعيدت إلى جزء كبير من البلاد.

وتم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سكان المراكز الحضرية الرئيسية، ومن ضمنها إسلام أباد وكراتشي ولاهور ومولتان.

وبعدها لجأ الوزير والمتحدث باسمه إلى "تويتر" لإطلاع البلاد على آخر المستجدات.

وحث أيوب المواطنين على التحلي بالصبر، وقال إنه يجري التحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي، كما يجري العمل لتشغيل محطة كهرباء "تاربيلا" الرئيسية في شمال غرب البلاد، وهو ما سيؤدي إلى إعادة التيار الكهربائي في بقية أنحاء باكستان على مراحل.

وقال أيوب في مؤتمر صحفي، الأحد، إن عطلا في محطة "غودو" للطاقة في إقليم السند جنوبي البلاد حدث في الساعة 11:41 مساء، مما أدى إلى إغلاق محطات الطاقة الأخرى في ثوان معدودة.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الطاقة ظفر ياب، إن محطتي "تاربيلا" و"ورساك"، وكلاهما في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، عادا للعمل، وتم إعادة الكهرباء إلى نظام النقل.

غير أن ياب قال إن إعادة الكهرباء إلى جميع مناطق البلاد سيستغرق بعض الوقت.