وفقدت سلطات الطيران المدني الإندونيسية الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية.

وكانت الرحلة مسيّرة من جاكرتا إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وعلّقت "سريويجايا إيرلاينز" على المعلومات عبر بيان قالت فيه إنها "لا تزال تجمع معلومات مفصلة عن الرحلة قبل التصريح بأي شيء".

وذكر تلفزيون "مترو تي.في" أن الطائرة كانت تقّل أكثر من 50 شخصا، وأنها من طراز "بوينغ 737-500".

من جهتها، قالت وزارة النقل الإندونيسية، إن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.