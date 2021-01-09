ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على الحساب الحكومي @POTUS بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي، إلا أن الموقع أعاد حذف تغريداته.

وكان قد غرد ترامب على حسابه الرئاسي بالقول: " كما قلت منذ فترة طويلة ، ذهب تويتر إلى أبعد من حظر حرية التعبير. الليلة نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي. وأنتُم الـ75 مليونًا من الوطنيّين العظيمين الذين صوّتوا لي"

وأضاف في تغريدة أخرى: "سننظر في إمكانية بناء منصة خاصة بنا في المستقبل القريب، لن يتم إسكاتنا، تويتر ليس مع حرية التعبير، هو منصة لليساريين المتطرفين وتسمح بأكثر الناس شرا في العالم بالتعبير عن آرائهم بشكل حر."

وكانت شركة تويتر قد بررت حذف حساب ترامب على منصتها في بيان بالقول "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف."

وأعرب العديد من مستخدمي تويتر عن امتنانهم للإجراء الذي اتخذ موقع التواصل الاجتماعي، وبدأت وسم "شكرا تويتر" أو "Thank You Twitter" يتصدر قائمة الوسوم على المنصة.

وبالنسبة لحساب ترامب الشخصي، فقد تمت أرشفة كل التغريدات السابقة، ويمكن إيجادها في الرابط: https://www.thetrumparchive.com/