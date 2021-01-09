وقالت بيلوسي في بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور... سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير".

وكانت بيلوسي قد قالت إن النواب أمامهم "عدة خيارات" لمساءلة ثانية محتملة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وردا على سؤال عن الجدول الزمني للمضي قدما في مجلس النواب بشأن المساءلة، قالت بيلوسي للصحفيين "حديثنا مستمر. لدينا عدة خيارات حتى الآن".