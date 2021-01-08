ويأتي ذلك بعيد أحداث الشغب التي شهدها مبنى "الكابيتول" في العاصمة واشنطن، الذي اقتحمه أنصار ترامب أثناء انعقاد جلسة للكونغرس، لإعلان فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات.

وكانت اشتباكات وقعت، الأربعاء، بين قوات الأمن وحشد من أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى "الكابيتول"، وتجولوا في أرجائه وخلفوا أضرارا مادية فيه، في واقعة أدت إلى مقتل 5 أشخاص.

جاء ذلك بعد أن دعا ترامب أنصاره للتوجه نحو الكابيتول تعبيرا عن رفضهم لفوز بايدن في انتخابات اعتبرها "مزورة".

والخميس، دعا ترامب إلى "المصالحة وتضميد الجراح"، مؤكدا أنه يريد انتقالا "سلسا" للسلطة إلى خلفه بايدن.

وتتعالى الأصوات الآن من كبار الساسة الأميركيين، لاستخدام التعديل 25 بالدستور لـعزل ترامب، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولايته.

ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس.