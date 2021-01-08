وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة الجمعة، "يحظر استيراد لقاحات أميركية وبريطانية. أبلغت المسؤولين بذلك وأقوله علنا الآن".

وأضاف "لو كان الأميركيون يستطيعون إنتاج لقاح لما شهد بلدهم مثل هذا الفشل الذريع (في مكافحة) فيروس كورونا"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق أعلنت إيران، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة بالقطاع الطبي لمواجهة الجائحة.

وتعد إيران من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من جراء وباء فيروس كورونا، إذ سجل فيها أكثر من مليون و250 ألف إصابة ونحو 55 ألف حالة وفاة، حسب أرقام رسمية، في ظل تقديرات بأن العدد أكبر بكثير.

وكانت إيران من أول الدول التي انتقل إليها الوباء بعد ظهوره في الصين أواخر 2019، وباتت البؤرة الرئيسية التي انتقل منها الوباء إلى الدول المجاورة.

ولقيت إدارة نظام الملالي لأزمة الفيروس انتقادات صارخة حتى من بين أعضاء بارزين في النظام، خاصة لجهة إخفاء حجم الإصابات في بداية تفشي الوباء.