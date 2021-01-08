تشاو هي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وهي أول عضو في حكومة ترامب يعلن استقالته بعد فوضى يوم الأربعاء. ويأتي إعلانها بعد سلسلة استقالات أخرى، تقدم بها مسؤولون في الإدارة.

وقالت تشاو في بيان، نشرته على تويتر: "بالأمس، شهدت بلادنا حدثا مؤلما كان بالإمكان تجنبه تماما، حيث اقتحم أنصار الرئيس مبنى الكابيتول بعد اجتماع حاشد ألقى خلاله (ترامب) كلمة".

وأضافت تشاو أن الأمر أزعجها بشدة، "إلى حد لا يمكن التغاضي عنه".

وكان ماكونيل، زوج تشاو، قد أثار حفيظة ترامب بشدة، إلى جانب أعضاء جمهوريين آخرين في الكونغرس، بسبب رفضهم منع تأكيد انتخاب جو بايدن رئيسا مقبلا للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، استقال القائم بأعمال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، تايلر غودسبيد، بسبب الاقتحام العنيف لمبنى الكونغرس، الذي تزامن مع إجراءات فرز أصوات الهيئة الانتخابية.

وفي وقت لاحق، أعلن إريك دريباند، مساعد المدعي العام المسؤول عن قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، أنه سيغادر منصبه يوم الجمعة.

وومن بين المغادرين أيضا، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي مات بوتينغر، وفق تغريدة نشرها مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، يوم الخميس.