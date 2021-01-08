وقالت بيلوسي: "إن لم يعمل مايك بنس (نائب الرئيس الأميركي) على تفعيل التعديل الـ25 من الدستور.. سيسعى الكونغرس لعزل ترامب".

وأضافت: "تنحية ترامب أمر ملح وبالغ الأهمية.. نتوقع ردا سريعا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه".

وأكدت بيلوسي أن بقاء ترامب في منصبه "يشكل خطرا على بلدنا".

أما نائبة الرئيس الأميركي المنتخب، كامالا هاريس، فقالت إن الشعب الأميركي غاضب جدا من أحداث الكونغرس.

وقالت: "يجب تحقيق المساواة أمام القانون.. المسؤولون في وزارة العدل سيعملون على إعادة الثقة بالقانون الأميركي".

وجاءت تصريحات بيلوسي وهاريس بعد ليلة غير مسبوقة شهدتها العاصمة الأميركية واشنطن، اقتحم فيها المئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.